05 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hatay'a şehit ateşi düştü! Yıldırım-3 Operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın baba evine Türk bayrakları asıldı

Hatay'a şehit ateşi düştü! Yıldırım-3 Operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın baba evine Türk bayrakları asıldı

ğrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 'nın baba ocağına ateş düştü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2020
ABONE OL
Hatay'a şehit ateşi düştü! Yıldırım-3 Operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın baba evine Türk bayrakları asıldı

Çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın (24) Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Baba Sait Yırtıcı evladının şehit olduğu haberini aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadı.




6 ay önce evlendiği öğrenilen şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin cenazesinin bugün Erzin'e getirilerek toprağa verilmesi bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA