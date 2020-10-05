Kocaeli'de bir evden 42 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli'de bir evden 42 kaçak göçmen çıkt��
Gölcük ilçesinde bir eve yapılan baskında 42 kaçak göçmen olduğu belirlenirken 3 kişi gözaltına alındı. 42 kişinin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün Gölcük Değirmendere Körfez Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi.
Evde 42 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Şahısları barındıran S.A., N.A.ve J.F. gözaltına alındı.
3 kişi hakkında, "Göçmen Kaçakçılığı" suçu ile soruşturma başlatıldı. 42 kişinin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.