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Kocaeli'de bir evden 42 kaçak göçmen çıkt��

Gölcük ilçesinde bir eve yapılan baskında 42 kaçak olduğu belirlenirken 3 kişi gözaltına alındı. 42 kişinin gönderileceği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Kocaeli'de bir evden 42 kaçak göçmen çıktı

Müdürlüğü ekipleri bugün Gölcük Değirmendere Körfez Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi.

Evde 42 kaçak olduğu belirlendi. Şahısları barındıran S.A., N.A.ve J.F. gözaltına alındı.



3 kişi hakkında, "Göçmen Kaçakçılığı" suçu ile soruşturma başlatıldı. 42 kişinin gönderileceği öğrenildi.

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