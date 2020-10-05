Muğla'da inşaat kenarında bebek cesedi bulundu

Merkez Mahallesi, Damla Sokak'taki bir apartman inşaatının kenarında saat 09.30 sıralarında bir beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş bebek olduğunu fark edenler durumu ekiplere bildirdi.

MORGA GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde yeni doğduğu anlaşılan erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesini ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ANNESİ ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çevredeki mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek incelemeye aldı. Öte yandan bebeğin annesinin bulunabilmesi için son zamanlarda hastanelerdeki doğum kayıtlarının da incelemeye alındığı bildirildi.