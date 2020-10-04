04 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ağabeyinin motosikletini çalan hırsızları böyle durdurdu

Ağabeyinin motosikletini çalan hırsızları böyle durdurdu

’da abisinin motosikleti kaçırmaya çalışan küçük yaştaki çocukları fark ettikten sonra pencereden atlayarak, motosikleti kurtaran genç kız, olay anını anlattı. Genç kız, “Ağabeyimin motorunu kurtarmak için atladım. Hiç korkmadım” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
ABONE OL
Ağabeyinin motosikletini çalan hırsızları böyle durdurdu

Olay, 30 Eylül Çarşamba günü Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesindeki motosikleti çalmaya giren birisi yaşları 10 ila 15 arasında 2 kişinin motosikleti kaçıracağı sırada onları fark eden Ayşe K. (15) pencereden atlayarak motosikletin önüne geçti.

Ağabeyinin motosikletini çalan hırsızları böyle durdurdu AĞABEYİNİN MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZLARI BÖYLE DURDURDU

Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, genç kızın saldırısından sakınmak için motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Şüpheli çocuklardan birisi duvardan atlayarak kaçarken, diğeri ise arka bahçeden kaçmayı başardı. Bu sırada ise Ayşe K. abisine ait motosikletin düşmemesi için çaba sarf etti. 2 hırsızlık şüphelisini de püskürten genç kızın o anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ise beğeni yağmuruna tutuldu.

Ardından aile, şüpheliler hakkında polise şikayetçi oldu.

Olay anını anlatan Ayşe K., "Çocuğun gelip kapıyı açtığını gördüm. Görür görmez önlerine atladım. Hırsız olduklarını tahmin ettim. 2 kişilerdi. Birisi 15-16 yaşlarındaydı, diğeri 12 yaşlarında falandı. Motosiklet ağabeyimin. Amacım onları tutup polise teslim etmekti. Ağabeyimin motorunu kurtarmak için atladım. Ağabeyim o sıra uyuyordu. Orada hiç korkuyu düşünmedim. Beni görünce üzerime sürmeye çalıştılar" dedi.

Ayşe K. motosikleti kilitlediklerini ve kaçan küçük çocuklardan bir tanesinin terliğini sakladığını söyledi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA