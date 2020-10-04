04 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ağabeyinin motosikletini çalan hırsızları böyle durdurdu

Ağabeyinin motosikletini çalan hırsızları böyle durdurdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2020 09:09
Güncelleme:04.10.2020 09:16
Antalya’da abisinin motosikleti kaçırmaya çalışan küçük yaştaki çocukları fark ettikten sonra pencereden atlayarak, motosikleti kurtaran genç kız, olay anını anlattı. Genç kız, “Ağabeyimin motorunu kurtarmak için atladım. Hiç korkmadım” dedi.

Olay, 30 Eylül Çarşamba günü Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesindeki motosikleti çalmaya giren birisi yaşları 10 ila 15 arasında 2 kişinin motosikleti kaçıracağı sırada onları fark eden Ayşe K. (15) pencereden atlayarak motosikletin önüne geçti.

Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, genç kızın saldırısından sakınmak için motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Şüpheli çocuklardan birisi duvardan atlayarak kaçarken, diğeri ise arka bahçeden kaçmayı başardı. Bu sırada ise Ayşe K. abisine ait motosikletin düşmemesi için çaba sarf etti. 2 hırsızlık şüphelisini de püskürten genç kızın o anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ise beğeni yağmuruna tutuldu.

Ardından aile, şüpheliler hakkında polise şikayetçi oldu.

Olay anını anlatan Ayşe K., "Çocuğun gelip kapıyı açtığını gördüm. Görür görmez önlerine atladım. Hırsız olduklarını tahmin ettim. 2 kişilerdi. Birisi 15-16 yaşlarındaydı, diğeri 12 yaşlarında falandı. Motosiklet ağabeyimin. Amacım onları tutup polise teslim etmekti. Ağabeyimin motorunu kurtarmak için atladım. Ağabeyim o sıra uyuyordu. Orada hiç korkuyu düşünmedim. Beni görünce üzerime sürmeye çalıştılar" dedi.

Ayşe K. motosikleti kilitlediklerini ve kaçan küçük çocuklardan bir tanesinin terliğini sakladığını söyledi

Ağabeyinin motosikletini çalan hırsızları böyle durdurdu
Ağabeyinin motosikletini çalan hırsızları böyle durdurdu
Taksim'de bir dönem sona erdi
Taksim'de bir dönem sona erdi
İstanbul Boğazı'nda yürekleri ağza getiren o anlar!
İstanbul Boğazı'nda yürekleri ağza getiren o anlar!
FETÖ firarileri gizlendikleri delikte böyle yakalandılar
FETÖ firarileri gizlendikleri delikte böyle yakalandılar
6 yaşındaki çocuğa silah verip ateş açtırdı
6 yaşındaki çocuğa silah verip ateş açtırdı
Üniversiteli İpek can vermişti! İşte o görüntüler
Üniversiteli İpek can vermişti! İşte o görüntüler
İstanbul'da pazartesi gününe dikkat!
İstanbul'da pazartesi gününe dikkat!
İzmir'de korkutan orman yangını
İzmir'de korkutan orman yangını
Dalından kavanoza! Yemeyen pişman
Dalından kavanoza! Yemeyen pişman
Hiç acımadı! Engelliyi şah damarından bıçakladı
Hiç acımadı! Engelliyi şah damarından bıçakladı
Ayılar onlarcasını telef etti
Ayılar onlarcasını telef etti
Son Urartulu bekçi A Haber'de!
Son Urartulu bekçi A Haber'de!
Daha Fazla Video Göster