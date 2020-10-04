Balıkçıları şaşırtan görüntü! O ilde ilk kez ağlara takıldı!

Akdeniz'in güneyinde de yaşan bir tür, Çanakkale Boğazı'nda ilk kez görüyoruz. Bu balığın yaşam yeri karanlık zeminlerdir. Buraları seven ve insanlarla pek teması olmayan bir balık türüdür. Görsel olarak da her zaman göremeyeceğimiz balıklardan bir tanesi" diye konuştu.