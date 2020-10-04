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Balıkçıları şaşırtan görüntü! O ilde ilk kez ağlara takıldı!

'de, türüne ender rastlanan 'dikenli yılan balığı', Boğazı'nda balık avına çıkan bir gırgır teknesinin ağlarına takıldı. 2 metre 23 santim uzunluğundaki dikenli yılan balığı, balıkçıları şaşırttı.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Balıkçıları şaşırtan görüntü! O ilde ilk kez ağlara takıldı!

'Yılmazlar-5' isimli gırgır teknesi, sardalya avı için Çanakkale Boğazı'nda, merkeze bağlı Güzelyalı köyü açıklarında yaklaşık 50 metre derinliğe ağ bıraktı. Daha sonra ağlar toplanırken, sardalya balıklarının arasında Latince adı 'Ophisurus serpens' olan 2 metre 23 santim uzunluğundaki dikenli yılan balığı görüldü. O anları kayıt altına alan balıkçılar hem tedirgin oldu hem de şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Balıkçıları şaşırtan görüntü! O ilde ilk kez ağlara takıldı!

Karaya yanaşan 'Yılmazlar-5' isimli gırgır teknesinin kaptanı Erhan Çiftci dikenli yılan balığını incelenmesi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne gönderdi.

Balıkçıları şaşırtan görüntü! O ilde ilk kez ağlara takıldı!

Konuyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, "Bu balık Atlantik Okyanusu'nda yaşıyor.

Balıkçıları şaşırtan görüntü! O ilde ilk kez ağlara takıldı!

Akdeniz'in güneyinde de yaşan bir tür, Çanakkale Boğazı'nda ilk kez görüyoruz. Bu balığın yaşam yeri karanlık zeminlerdir. Buraları seven ve insanlarla pek teması olmayan bir balık türüdür. Görsel olarak da her zaman göremeyeceğimiz balıklardan bir tanesi" diye konuştu.

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