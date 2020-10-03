Valilik açıkladı! Diyarbakır'da koronavirüs kararı...

SEYAHATLERE HES KODU ZORUNLULUĞU

İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı "Covid¬19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" hükümleri doğrultusunda şehirlerarası yolcu taşımacılığı amaçlı her türlü toplu ulaşım aracıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlere HES kodu zorunluluğu getirildi. Benzer şekilde şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna geçişin tartışıldığı toplantıda seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik akıllı kart sistemlerinin HES uygulamasına uygun hale getirilmesi kararı alındı. Yine bu kapsamda elektronik akıllı sistemle Covid-19 tanısı konulan ya da temaslı durumda olan vatandaşların izolasyon süresi boyunca biniş kartları askıya alınacak. Yapılacak takip sistemiyle izolasyonda olması gereken vatandaşların pandemi kurallarına aykırı şekilde hareket etmesi durumunda kişi (e-İçişleri) sistemi üzerinden ilgili kaymakamlıklara bildirilecek.