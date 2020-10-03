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Kütahya'da acı olay! Tamirhanedeki çırağın dikkatsizliği ustasının ölümüne neden oldu

Son dakika haberine göre; 'da tamirhane dükkanında çalışan 17 yaşındaki çırağın dikkatsizliği ustasının ölümüne neden oldu. Genç adam iş kazasında feci şekilde hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye polis ve ambulans sevk edildi.

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Giriş Tarihi: 03.10.2020
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Kütahya'da acı olay! Tamirhanedeki çırağın dikkatsizliği ustasının ölümüne neden oldu

Kütahya'da bir oto tamirhanesindeki iş kazasında 1 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Yakup Kaya (34) aracını tamir ettirmek için Kütahya Sanayi Sitesi 47. Sokak'taki bir oto tamirhanesine geldi. Kaya, aracını tamir ettirdikten sonra kontrol etmek amacıyla aracın altına girdi.

Kütahya'da acı olay! Tamirhanedeki çırağın dikkatsizliği ustasının ölümüne neden oldu

TÜNEL İLE ARAÇ ARASINDA SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kaya aracın dingil kısmına bakmak için kontrol kanalına girdiğinde, iş yerinde çırak olarak çalışan S.K. (17) direksiyonu çevirmek için araca binip viteste bulunan aracın kontağını çevirdi.

Kütahya'da acı olay! Tamirhanedeki çırağın dikkatsizliği ustasının ölümüne neden oldu

Aracın hareket etmesi sonucu Yakup Kaya tünel ile araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Kütahya'da acı olay! Tamirhanedeki çırağın dikkatsizliği ustasının ölümüne neden oldu

112'ye yapılan ihbar üzerine iş yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Kütahya'da acı olay! Tamirhanedeki çırağın dikkatsizliği ustasının ölümüne neden oldu

Sağlık ekipleri, Yakup Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kütahya'da acı olay! Tamirhanedeki çırağın dikkatsizliği ustasının ölümüne neden oldu

Kaya'nın cenazesi otopsi için Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, S.K. ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğüne götürüldü.

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