Kütahya'da acı olay! Tamirhanedeki çırağın dikkatsizliği ustasının ölümüne neden oldu

Kütahya'da bir oto tamirhanesindeki iş kazasında 1 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Yakup Kaya (34) aracını tamir ettirmek için Kütahya Sanayi Sitesi 47. Sokak'taki bir oto tamirhanesine geldi. Kaya, aracını tamir ettirdikten sonra kontrol etmek amacıyla aracın altına girdi.