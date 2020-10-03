İstanbul'da skandal olay! Genç kıza iğrenç taciz...

"CİNSEL İÇERİKLİ SÖZLER SÖYLEDİ"

Genç kız, H.Ö.'nün teklifini kabul etmeyince işletmeci bu kez S.Y.'ye cinsel içerikli kelimeler söyledi. Piercinglerin kendisine çok yakışacağını söyleyen işletmeci, küçük kızın üzerinde bulunan tişörtü çıkardı. İç çamaşırı ile kalan genç kız neye uğradığının farkına varmadan yine iddiaya göre işletmeci bu kez tacizde bulunmaya başladı.