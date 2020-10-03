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Son dakika: İzmir Aliağa'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi

... ’in Aliağa ilçesindeki Pınarcık bölgesinde başladı. Yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. İşte bölgesinden ilk görüntüler ve son durum...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Son dakika: İzmir Aliağa'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Pınarcık mevkiinde bir çıktı.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 5 arozözün müdahale ettiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin de karadan destek olduğu yangında söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi.

İzmir Aliağa'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi İZMİR ALİAĞA'DAKİ ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

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