Son dakika: İzmir Aliağa'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi

Sebebi henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 5 arozözün müdahale ettiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin de karadan destek olduğu yangında söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi.