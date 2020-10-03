Kazı çalışmasında içi altın sikke dolu küp buldular

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Güvercin Kırsal Mahallesi yakınlarında su ishale hattı döşemesi yapan işçiler milattan öncesine ait olduğu belirtilen 44 altın sikkeye bularak jandarmaya haber verdi.

Diyarbakır karayolunun 30 kilometresinde Şuşki tarafından döşenen içme suyu ishale hattı çalışmasında kepçe operatöre çalıştığı sırada küpe denk gelmesi sonucu 4 işçi buldukları altın sikkeler için jandarmayı aradı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı araştırma ve incelemesinin ardından altın sikkeler yüzük ve küp toplanarak jandarmaya götürüldü.

Çalışma sırasında Küp'e denk gelen Kemal Çikay şunları kaydetti.''Biz içme suyu borularının döşemesini yapıyorduk arkadaşımız bizi uyardı burada küp var diye bizde elimizi sürmeden jandarmayı aradık, jandarma geldi incelemeler yaparak küple birlikte 44 sikke ve altın yüzüğü tutanak tutarak karakola götürdü''dedi.

Jandarma tarafından temizlenen sikkeler müze müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

LÜTFÜ YALGI / SABAH





