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İzmir Aliağa'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi

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Giriş: 03.10.2020 14:36
Güncelleme:03.10.2020 14:36
Son dakika haberleri... İzmir’in Aliağa ilçesindeki Pınarcık bölgesinde orman yangını başladı. Yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. İşte yangın bölgesinden ilk görüntüler ve son durum...

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Pınarcık mevkiinde bir orman yangını çıktı.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 5 arozözün müdahale ettiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin de karadan destek olduğu yangında söndürme çalışmalarına havadandan da destek verildi.

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