Kaçak avlanılan Kerkeneze el konuldu

İDARİ PARA CEZASI

Yapılan aramada kafes içerisinde bulunan Kerkenez kuşu tespit edildi. Kuş Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.

BAKIM VE REHABİLİTASYONU...

Kerkenez''in gerekli bakım ve rehabilitasyonu için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.