03 Ekim 2020, Cumartesi
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Kaçak avlanılan Kerkeneze el konuldu

’ın Gevaş ilçesinde kaçak avlanılan Kerkeneze el konulurken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Kerkenezin gerekli bakım ve rehabilitasyonu yapılacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Kaçak avlanılan Kerkeneze el konuldu

Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, -Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Yol Kontrol Güvenlik Noktasında durumundan şüphelenilen bir kamyonette arama yapıldı.

İDARİ PARA CEZASI

Yapılan aramada kafes içerisinde bulunan kuşu tespit edildi. Kuş Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.

BAKIM VE REHABİLİTASYONU...

Kerkenez''in gerekli bakım ve rehabilitasyonu için (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Müdürlüğüne teslim edildi.

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