Kaçak avlanılan Kerkeneze el konuldu
Van’ın Gevaş ilçesinde kaçak avlanılan Kerkeneze el konulurken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Kerkenezin gerekli bakım ve rehabilitasyonu yapılacak.
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Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Yol Kontrol Güvenlik Noktasında durumundan şüphelenilen bir kamyonette arama yapıldı.
İDARİ PARA CEZASI
Yapılan aramada kafes içerisinde bulunan Kerkenez kuşu tespit edildi. Kuş Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.
BAKIM VE REHABİLİTASYONU...
Kerkenez''in gerekli bakım ve rehabilitasyonu için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.