Genç kadını demir sopa ve cam kırıkları ile darp etti!





TEHDİTLERDEN KORKUP EVİNE GERİ DÖNMÜŞTÜ

RECEP Olgun'un daha önce de eşini dövdüğü için 2 kez uzaklaştırma cezası aldığı Halime Olgun'un ise bir kez Alanya'da bir kez de Antalya'daki sığınma evine yerleştirildiği belirlendi. Genç kadının kocasının tehditleri nedeniyle ailesine zarar vermesinden korktuğu için kısa bir süre önce evine döndüğü ortaya çıktı. Kadının şikayeti üzerine polisin takibe aldığı Recep Olgun son olayından sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Sabah