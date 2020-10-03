Esnafın güvenini kazandı! 750 bin TL'lik vurgun yaptı...

'ANTALYA'NIN TOSUNCUKU'NA DENK GELDİK'

Taksi durağına yakın noktadaki kebapçıda usta olarak çalışan Mehmet Sezik (37), 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldiğini söyledi. 3 yıldır tanıdığı Hamit A. ile para alışverişi yaptığını dile getiren Sezik, "Araba alım satım, içecek alım satım vaatlerinde bulundu. Biz de kendisine esnaf olarak inanıyorduk. 3-4 senedir kendisini tanıyorduk. Arkadaşın arabasını alıp, aynı arabayı satıyormuş gibi gösteriyordu. Alanlara da 'Biz böyle, şöyle ticaret yaptık' diyerek bizi kandırdı. Bizim paralarımızı da aldı, sadece bizim paramızı değil, eşimizden dostumuzdan aldığımız paraları da alarak ortadan kayboldu. Patronumdan 50 bin TL, kardeşimden 40 bin TL, benim de 56 bin TL'mi aldı. Dekontlarımız da var. Onları da savcılığa gönderdik" diye konuştu.