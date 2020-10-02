Mersin'de kadın cinayeti: 9.kattaki evi basıp silahı görünce kaçmaya çalışan kadını vahşice katletti
Mersin'de bir sitenin önüne gelen araçtan inen silahlı kişi binanın 9.katına çıkarak Seher Özkurt'u kurşun yağmuruna tutarak katletti. Vahşi cinayet sonrasında geldiği otomobile binerek diğer 3 kişi ile kaçan katilin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Görgü tanıkları tek tek dinlendi ve olay yerini gösteren tüm güvenlik kameraları incelendi. Yapılan çalışma sonrasında olaya karışan araç bazı şahıslarla bilrikte Adana'da yakalanırken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Mersin'de bir sitenin 9. katına gelen silahlı kişiler, kaçmaya çalışan kadını yangın merdiveninde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.
Sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'ne bir araçla gelen 4 kişiden silahlı olan biri kişi, Seher Özkurt'un oturduğu sitenin 9. katına çıktı.
Silahlı şahsı karşısında gören Özkurt, kaçmak için apartmanın yangın merdivenine yöneldi. Kaçan kadının peşinden giden saldırgan, silahını art arda 5 el ateşleyerek Seher Özkurt'u öldürdü.
Şüpheli, daha sonra sitenin önünde bekleyen ve içinde en az 3 kişinin olduğu öğrenilen otomobile binerek kaçtı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel harekat polisi sevk edildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olaya karıştığı belirlenen otomobil bir süre sonra içindeki bazı şahıslarla birlikte Adana'da yakalanırken, Seher Özkurt'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.