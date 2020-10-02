Polisleri taş ve sopayla yaralayan terörist Kandil’de yılan sokması sonucu öldü

ETEKLERİNİN ALTINA SOPA SAKLAMIŞLAR

Grup kendilerine müdahale eden polislere ceplerine daha önceden doldurdukları taş ve kadınların eteklerinin altına sakladıkları sopalarla saldırmaları sonucu 6 polis memuru yaralandı.

Polisin kamera kayıtlarından yakalayıp sevk edildikleri mahkemede ''örgüt propagandası'' ve ''polise saldırı'' suçlarından tutuklanan 16 kişi arasında Hazal Kıl 'da yer alıyordu.

CEZAEVİNDEN ÇIKIP PKK YA KATILDI

2009 yılında tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan Zahir-Fatma Kıl çiftinin 8 çocuğundan biri olan Hazal Kıl (23) cezaevinden çıktıktan 2 hafta sonra PKK'nın dağ kadrosuna katıldı. 2010 yılında 7 yıl 1 ay ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kandil 11 yıldır PKK'nın dağ kadrosunda yer alan terörist Hazal Kıl'ın bir süre önce beyin kanaması sonucu öldüğünü açıkladı.