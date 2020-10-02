Adana’da korkunç olay! Gülay kurtuldu, Tuğba'yı öldürdü!

İşinden olan Gülay'a, engelledikçe, farklı numaralardan bin 500'den fazla tehdit ve şantaj mesajı attı. Gülay'ın ailesi ve çevresindekilere küfür ve tehdit dolu mesajlar gönderen Küpeli, genç kadının ablasının eski eşine mesajlar atıp kadını karaladı. Facebook'ta Gülay'ın adıyla onlarca sayfa, 250'den fazla sahte hesap açan Erdoğan küpeli, çok takipçisi olan sayfalara, Gülay'ın fotoğraflarını iftira, küfür ve hakaretlerle paylaştı.