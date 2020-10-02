Adana’da korkunç olay! Gülay kurtuldu, Tuğba'yı öldürdü!
İnternetten tanıştığı Gülay Mübarek’i 4 yıl taciz ve tehdit ettiği için 8.5 yıl hapse çarptırılan; ancak ceza kesinleşmediği için tutuklanmayan Erdoğan Küpeli, bu kez arkadaşlık isteğini kabul etmeyen Tuğba Keleş’i başından vurarak öldürdü. Sabah’tan Murat Karaman’ın haberinin detayları…
Adana Kozan'da yaşayan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli, 5 yıl önce Facebook'ta Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek ile tanıştı. İkili 2 ay kadar görüştükten sonra, Mübarek arkadaşlıklarını bitirmek istedi. Durumu kabullenemeyen Küpeli, Mübarek'i ölümle, kendisi ve yeğenine tecavüz etmekle tehdit etti, genç kadının çalıştığı iş yerini defalarca arayıp patronuyla kavga etti.
İşinden olan Gülay'a, engelledikçe, farklı numaralardan bin 500'den fazla tehdit ve şantaj mesajı attı. Gülay'ın ailesi ve çevresindekilere küfür ve tehdit dolu mesajlar gönderen Küpeli, genç kadının ablasının eski eşine mesajlar atıp kadını karaladı. Facebook'ta Gülay'ın adıyla onlarca sayfa, 250'den fazla sahte hesap açan Erdoğan küpeli, çok takipçisi olan sayfalara, Gülay'ın fotoğraflarını iftira, küfür ve hakaretlerle paylaştı.
CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET
Şikayetçi olan Gülay Mübarek, kısa vadede sonuç alamayınca, Twitter'dan yardım istedi. #Gülayınsesiolmayageldik hashtag'iyle binlerce paylaşım yapıldı. Mübarek'e siyasetçiler, kadın dernekleri ve avukatlardan destek mesajları geldi. Yakalanan Küpeli, adli kontrolle serbest kaldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli tutuklanarak, Kozan Cezaevi'ne konuldu.
Öğretmenlikten de atılan Küpeli hakkında, Mübarek'in şikayetiyle ilgili soruşturma sonucunca "Tehdit", "Hakaret" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından dava açıldı. Geçen yıl sonuçlanan davada, Erdoğan Küpeli, 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, ceza kesinleşmediği için tutuklanmadı.
Öğretmenlikten atılınca işsiz kalan Erdoğan Küpeli, Kozan'da yerel gazetenin dağıtım işinde çalışmaya başladı. Mübarek'in peşini bırakan Küpeli, bu kez Kozan'daki Tufanpaşa mahallesinde bulunan bir markette kasiyer olarak çalışan Tuğba Keleş'in peşine düştü.
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen Keleş'i de tehdit etmeye başlayan Küpeli, yine sonuç alamadı. Dün saat 11.00 sıralarında markete gelen Erdoğan Küpeli, yanında getirdiği tabancayla Tuğba Keleş'i başından vurdu. Ardından da aynı tabancayı kendi başına dayayarak intihara kalkıştı. Keleş hayatını kaybederken, Küpeli'nin durumu ciddiyetini koruyor. (Murat Karaman/Sabah)