Kapısından alınmadığı baroya başkan oldu

Gönül Yıldız, eğitimini tamamlayınca İstanbul Barosu'nda staja başlamıştı. Ancak başörtülü ruhsat vermeyeceklerini söylediklerinden başka baroya nakil almak zorunda kalmıştı. Seminere başörtülü girdiği gerekçesiyle hakkında tutanak tutulmuş, icra müdürlüklerinde avukat olarak çalışmasına müdahale edilmişti.

İstanbul Barosu; seminerlere başörtülü girdiği gerekçesiyle Yıldız'ı ihraçla tehdit etti. Baro yetkilileri derse başörtülü girdiği gerekçesiyle hakkında tutanak tuttu. İcra müdürlüklerinde avukatlık mesleğini sürdürmek zorunda kaldı. İcra dairesinde dosya incelemesi yapmasına müsaade edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

KAPISINDAN ALMADILAR

İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, İstanbul Barosu'na "Başörtülüler giremez" yazılı afiş asıldı. Durakoğlu; 15 Aralık 2011 tarihinde yaptığı açıklamada "Bizim türbana ilişkin bakış açımızı belirleyen tek unsur, cübbeyle türbanın bir arada olmayacağıdır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Eylül 2013'te kamudaki uygulanan başörtü yasağını tamamen kaldırdı. 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulmasını düzenlendi. Başörtüsü yasağından dolayı İstanbul Barosu'nda staj başvurusu kabul edilmeyen Yıldız; İstanbul'un 2'nci Türkiye'nin 81'inci barosunun başkanı oldu. SABAH'a konuşan İstanbul 2 No'lu Baro'nun kurucu başkanı avukat Gönül Yıldız; inancınız ile emek verdiğiniz meslek arasında tercih yapmak zorunda bırakıldıklarını belirterek, "Biz tercihimizi inancımızı yaşamak yönünde yaptık ancak duruşmalara giremesek de çalışmaya devam ettik" dedi.

"İSTANBUL BAROSU'NA STAJ BAŞVURUM BAŞÖRTÜLÜ FOTOĞRAF VERDİĞİM GEREKÇESİYLE KABUL EDİLMEDİ"

Avukat Gönül Yıldız şunları söyledi:

"1998 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Üniversiteyi bitirir bitirmez İstanbul Barosu'na staj başvurusunda bulundum. İlk karşımıza çıkan problem başörtülü resim kabul etmedikleri yönündeydi. Stajın bitme aşamasında başörtülü ruhsat törenine almayacaklarını ve yemin ettirmeyeceklerini beyan ettiler. 2000 yılı ocak ayında ruhsatlarımızı Konya Barosundan B aldık ancak bu defada duruşmalara giremeyeceğimizi söyleyip duruşmalara başörtülü girenler hakkında disiplin cezası uygulamaya başlamışlardı."

"İNANCINIZ İLE EMEK VERDİĞİNİZ MESLEK ARASINDA TERCİH YAPMAK ZORUNDA BIRAKILIYORSUNUZ"

"Düşünün Hukuk Fakültesi gibi kazanılması oldukça zor bir bölümü 4 yıl içerisinde başarı ile bitiriyorsunuz, stajınızı tamamlıyorsunuz, ruhsatınızı alıyorsunuz ancak inancınız ile emek verdiğiniz meslek arasında tercih yapmak zorunda bırakılıyorsunuz. Tabi biz tercihimizi inancımızı yaşamak yönünde yaptık ancak duruşmalara giremesek de çalışmaya devam ettik. O kadar zor bir süreç ki davanızı alıyorsunuz dilekçenizi yazıyorsunuz delillerinizi topluyorsunuz ancak duruşmaya giremediğiniz için bunları ifade edemiyorsunuz. Sürekli arka planda çalışmak zorunda kalıyorsunuz."

"İSTANBUL BAROSU YETKİLİLERİ; BAŞÖRTÜYLE DERSE GİRDİĞİM GEREKÇESİYLE HER GÜN HAKKIMDA TUTANAK TUTTU"

"Bir yandan da mesleki yönden körelmiyelim diye eğitimler almak istesek te aynı yasakçı uygulama orada da karşımıza çıkıyor. İki binli yılların başında İstanbul Barosu'nun düzenlediği CMK seminerine katıldım. Seminer Taksim'de bir otelde yapılıyordu. Derse girdiği ortamda herkesin içerisinde başörtü ile derse girdim diye İstanbul barosu yetkilileri meslekten ihraç tehdidi ile her gün hakkımda tutanak tuttu ve seminer sonunda "bir daha seminerlere başörtülü katılmamam" yönünde karar alıp bana tebliğ ettiler."

"BİR AVUKATIN KILIK KIYAFETİ OLUR, BURADA BU ŞEKİLDE ÇALIŞAMAZSIN"

"Yine duruşmalara giremediğimizde çoğunlukla İcra müdürlüklerinde çalışmak zorunda kalıyorduk. 2006-2007 yılları arasında yine İstanbul Barosu'nun yönetim kurulu üyelerinden biri 'Bir avukatın kılık kıyafeti olur, burada bu şekilde çalışamazsın' diyerek mesleğin hiçbir alanında bize tahammülleri olmadığını ortaya koymuş oldular. Bu olayla ilgilide İcra Müdürünü hakkında icra dairesinde başörtülü avukatın dosya incelemesi yapmasına müsaade ediyor diye savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlardı."

"İNSAN HAKLARI ALANINDA GÖNÜLLÜ ÇALIŞARAK MÜCADELE ETTİM"

"Bu anlattıkların benim başıma gelenlerin bir kısmı, diğer meslektaşlarımın başına benzeri birçok olaya yaşadığını her birimizin malumu. Bir yandan bu mağduriyetleri yaşarken bir yandan da sivil toplum örgütlerinde insan hakları alanında gönüllü çalışarak mücadele vermeye devam ettik."

"hem avukatlık mesleğini ifa ederken yasaklara ve baskılara rağmen yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam etmemiz hem de sivil toplum kuruluşlarında insan hakları alanında yaptığımız çalışmalar sebebiyle, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hangi sorunlarla karşı karşıya bizatihi yaşayarak tanıklık ettik. Problemleri çok iyi bildiğimizden sorunların çözümünde de en güzel sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz."

"YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ KENDİSİNİ ALANINDA İSPAT ETMİŞ MESLEKTAŞLARIMIZ…"

"İstanbul 2 No'lu Barosu Yönetim Kurulu, disiplin kurulu, denetim kurulu ve diğer komisyonlarımızda çalışan tüm arkadaşlarımız kendisini alanında ispat etmiş oldukça donanımlı meslektaşlarımızdan oluşmakta olup güzel bir çalışma ekibi kurduk. Genç avukatlara, stajyer avukatlara, kamu avukatlarına, adliyede meslektaşların yaşadığı birçok probleme ilişkin güzel projelerle yola çıkıyoruz. Niyetimiz salih sonuçlarının da güzel olacağını düşünüyorum."

İSTANBUL 2 NO'LU BARO TÜZEL KİŞİLİK KAZANDI

Türkiye Barolar Birliğinin verdiği yetkinin ardından Haliç Kongre Merkezi'nde kuruluş genel kurulunu yapan İstanbul 2 No'lu Baro, başkan ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerini belirledi. Avukat Gönül Yıldız'ın başkan seçildiği İstanbul 2 No'lu Baro, Türkiye Barolar Birliğine bildirimde bulunulmasının ardından tüzel kişilik kazandı.

Baronun yönetim kurulunda ise Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı, Şengül Karslı, Mustafa Ağca, Özcan Dolapçıoğlu, Yasin Şamlı, Perihan Özdemir, Gökhan Taran ve Hatice Akkaya yer alıyor.



AVUKAT GÖNÜL YILDIZ KİMDİR?

1975 Erzincan doğumlu. İlk, orta öğretim ve lise eğitimini İstanbul'da , Üniversite eğitimimi 1998 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görev yaptı. 28 Şubat sürecinde İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğinde uzun yıllar Yönetim Kurulu üyesi olarak birçok hak ihlaline ve başörtüsü yasağına karşı gönüllü olarak mücadele verdi. Aralarında Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşuna destek verdi. 2000 yılında başladığı Avukatlık mesleğini 20 yılı aşkın süredir devam etmektedir. Yine 2018 yılından bu yana avukatlık mesleği ile birlikte uzman arabulucu olarak Kartal'da bulunan ofisinde sürdürüyor.