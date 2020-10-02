PKK'nın finansal ayağına ağır darbe: Şırnak'ta parçalar halinde onlarca kilo uyuşturucu ve eroin bulundu
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yapılan operasyon sonucunda 10 parça halinde 19,6 kilogram eroin ele geçirildi. Polis ayrıca 29,25 kilogram muhteviyatı belli olmayan uyuşturucu maddeye de el koydu. Operasyon sonucunda yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde ihbar üzerine yapılan operasyonda 10 parça halinde 19,6 kilogram eroin ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliğince narkotik suçların engellemesine yönelik ihbar üzerine iki gün önce Uludere ilçesinde çalışma başlatıldı.
10 PARÇA HALİNDE 19,6 KİLO EROİN
Yapılan operasyonda, şüpheli B.A. ve S.Ü'nün ikametlerinde yapılan aramalarda, 10 parça halinde toplam 19,6 kilogram eroin ve 29,25 kilogram muhteviyatı belli olmayan uyuşturucu madde bulundu.
TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Şüpheli B.A ve S.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.