Kadına tacizde emsal dava! O sözleri başlarına bela oldu...

O SÖZLER CİNSEL TACİZ

Kadınlar, iki kafadarı uzaklaşmaları yönünde uyardı, aksi halde polisi arayacaklarını söyledi. Uyarıldıktan sonra iki arkadaşı takip etmeye başlayan A.A. ve M.T., bir süre sonra tekrar G.T. ve G.Y.'nin yanına gelerek, "Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir" dedi.

