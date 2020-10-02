Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Alınan bilgiye göre, Ceyhan-Yumurtalık yolu, Körkuyu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün isimi öğrenilemeyen 01 AFZ 217 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada Hasret Y. ve araçta bulunan ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybederken, Ömer K. ise yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ömer K, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Hayati tehlikesi bulunan Ömer K, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
MORG KALDIRILDI
Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.