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Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ceyhan-Yumurtalık yolu, Körkuyu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün isimi öğrenilemeyen 01 AFZ 217 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Hasret Y. ve araçta bulunan ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybederken, Ömer K. ise yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ömer K, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hayati tehlikesi bulunan Ömer K, ilk müdahalesinin ardından Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

MORG KALDIRILDI

Cenazeler otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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