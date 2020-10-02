Esra Erol'da canlı yayınındaki iddia sonrası jandarma operasyon düzenledi

Her gün birbirinden ilginç gerçek hayat hikayelerini gündeme taşındığı ATV ekranlarındaki Esra Erol'un programına çıkan Anne Cennet D. 16 yaşındaki kızı G.D'nin Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde babasıyla birlikte kalırken 4 kişinin tecavüzüne uğrayıp 2 aylık hamile kaldığını söyledi. Anne Cennet D'nin '' Bulunmasını istiyorum'' dediği o tecavüz zanlıları Kahramanmaraş İl jandarma Komutanlığının çalışmasıyla bulundu.

Mahkemeye çıkartılan 1'i kadın 6 kişiden 4'ü Adli konrol şartıyla serbest kaldı. Korkunç olay geçtiğimiz günlerde ATV ekranlarındaki Esra Erol'un programında ortaya çıktı. Programda konuşan Tecavüz mağduru 16 yaşındaki kız çocuğu G.D annesinin kendisine babası ile yaşayabileceği bir ev ortamı oluşturduğunu 3 aydır babası ile burada yaşadığını belirtti. Madde bağımlısı olan babasının kendisiyle ilgilenmediğini, annesinin ise başka bir adamla evlenip Antalya'ya yerleştiğini söylerek 'Annem beni bırakıp gitmeseydi, bana sahip çıksaydı başıma bunlar gelmezdi" dedi.

ALBAY ÖKSÜZ TALİMAT VERDİ JET SORUŞTURMA BAŞLADI

16 yaşındaki G.D. Pazarcık ilçesinde tecavüze uğrayıp hamile kaldığı iddiası üzerine Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz Pazarcık ilçe jandarma komutanlığı ile Asayiş ve Organize suçlar şube müdürlerine suçluların kısa sürede bulunarak adalete teslim edilmesi talimatını verdi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.G. (25), F.K. (24), N.A. (21), A.M.K. (23), A.A. (19) ve K.C. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden A.A. ve K.C. serbest bırakılırken, M.G., F.K., N.A. ve A.M.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sırrıberk Arslan / SABAH