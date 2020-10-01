Uzmanlardan gıda teröristlerine karşı uyarı! Paketlenen baharatlarda...

Özellikle metallerle yapılan tağşişlerin büyük risk taşıdığına dikkat çeken Zünbülcan, demir tozu eklenmiş karabiberin daha ağır çekse de sağlık açısından çok zararlı olduğunu dile getirdi. Diyetisyen Zünbülcan, şunları söyledi:

"Karabiber güçlü bir baharattır. İçinde piperin bulunur. Kalp ve cilt sağlığına iyi gelir. Kanserden korur, vücuttaki iltihabı azaltır. Hileli karabiberler faydasını almak bir yana, vatandaşları kanserojen etkilerle karşı karşıya bırakabilir. Daha ağır çekmesi ve maliyeti düşürmesi açısından demir tozu eklenmiş bir karabiber tüketirseniz bu durum kansere yol açabilir, sindirim ve sinir sistemi rahatsızlıklarını tetikler, uzun vadede öldürücü olabilir"