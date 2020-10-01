Sivas’ta baraj gölünde sular çekildi köy kalıntıları gün yüzüne çıktı

Ağustos ve eylül aylarında ise çekiliyor. Burası Kılıçkaya ve Çamlıgöze barajlarını besleyen su havzasıdır. Baraj yapıldıktan sonra buradaki yerleşim yerleri, yukarı kısımlara taşındı. Büyükgüzel köyü de baraj yapıldıktan sonra sular altında kaldı. Buraya olan özlem her zaman var" dedi.