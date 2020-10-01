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Sultanbeyli'de korkunç anlar! İki küçük çocuk çatıda böyle görüntülendi

'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyununu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir süre çatıda oyun oynayan çocuklar çıktıkları penceren tekrar içeri girdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Sultanbeyli'de korkunç anlar! İki küçük çocuk çatıda böyle görüntülendi

Olay Adil Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir binanın katındaki evlerinin camından çıkan 2 küçük çocuğu çatıda gezmeye başladı.

Sultanbeyli'de korkunç anlar! İki küçük çocuk çatıda böyle görüntülendi SULTANBEYLİ'DE KORKUNÇ ANLAR! İKİ KÜÇÜK ÇOCUK ÇATIDA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı. 2 ve 3 yaşındaki iki çocuğun çatıda gezerken gören komşuları çocukları uyarmaya çalıştı.

Vatandaşlar ailenin sorumsuz davranışına tepki gösterdi.

Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar çıktıkları camdan içeri girdi. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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