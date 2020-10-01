İstanbul'da iş yerinin önünde zincirle asılı halde ceset bulundu





BİR SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU

Gelen ekipler, öldüğü belirlenen kişinin Başakşehir'de oturan ve yakınlarının bir süreden bu yana kendisinden haber alamadıkları Cihan Bakır olduğunu belirledi. İş yeri sahipleri, bu kişiyi tanımadıklarını ve daha önce görmediklerini söyledi.