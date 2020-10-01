01 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da iş yerinin önünde zincirle asılı halde ceset bulundu

İstanbul'da iş yerinin önünde zincirle asılı halde ceset bulundu

'da bugün saat 09.00 sıralarında iş yerinin önünde demir korkuluklara zincirle asılı halde bir kişinin cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekibi de gelerek incelemelerde bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
ABONE OL
İstanbul'da iş yerinin önünde zincirle asılı halde ceset bulundu

'da iş yerinin önünde demir korkuluklara zincirle asılı halde bir kişinin cesedi bulundu. Merkez Mahallesi Gülistan Sokaktaki iş yerini açmaya gelenler tarafından korkuluklara bağlı ile asılı halde bir kişi görüldü. Olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı.



BİR SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU

Gelen ekipler, öldüğü belirlenen kişinin 'de oturan ve yakınlarının bir süreden bu yana kendisinden haber alamadıkları Cihan Bakır olduğunu belirledi. İş yeri sahipleri, bu kişiyi tanımadıklarını ve daha önce görmediklerini söyledi.

Olay yeri inceleme ekibi de gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA