Cornetto Mini Cooper 2020 çekilişi ne zaman? Cornetto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Cornetto promosyonlu ürünlerinde bulunan şifreleri göndererek çekilişe katılan vatandaşlar Mini Cooper kazanabilmek için heyecan içinde bekliyor. Cornetto paketlerinde bulunan şifreleri göndererek çekilişe katılım sağlayan vatandaşlar gelecek müjdeli habere kilitlendi. Kampanya 30 Eylül'de sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlada. Peki, Cornetto Mini Cooper çekilişi ne zaman? 2020 Cornetto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cornetto 2020 çekilişinin ayrıntıları...

2020 CORNETTO MINI COOPER ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Cornetto çekilişi 7 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00'da gerçekleştirilecek.

Mini Cooper kazanan talihliler 10 Ekim 2020 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak.

Kampanyada hediye olarak ne veriliyor?

Çekilişle belirlenecek 1 kişi MINI COOPER 5 KAPI Pure Paket 2020 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 190.300,63 TL) kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.