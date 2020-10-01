Cornetto Mini Cooper 2020 çekilişi ne zaman? Cornetto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cornetto Mini Coope 2020 çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Algida Cornetto paketlerindeki şifreleri göndererek çekilişe katılmaya hak kazanan vatandaşlar çekiliş sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Ekim ayının gelmesiyle birlikte heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Peki, Cornetto Mini Cooper çekilişi ne zaman? 2020 Cornetto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir? İşte 2020 Cornetto çekilişine dair tüm detaylar...
Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Cornetto promosyonlu ürünlerinde bulunan şifreleri göndererek çekilişe katılan vatandaşlar Mini Cooper kazanabilmek için heyecan içinde bekliyor. Cornetto paketlerinde bulunan şifreleri göndererek çekilişe katılım sağlayan vatandaşlar gelecek müjdeli habere kilitlendi. Kampanya 30 Eylül'de sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlada. Peki, Cornetto Mini Cooper çekilişi ne zaman? 2020 Cornetto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cornetto 2020 çekilişinin ayrıntıları...
2020 CORNETTO MINI COOPER ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Cornetto çekilişi 7 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00'da gerçekleştirilecek.
Mini Cooper kazanan talihliler 10 Ekim 2020 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak.
Kampanyada hediye olarak ne veriliyor?
Çekilişle belirlenecek 1 kişi MINI COOPER 5 KAPI Pure Paket 2020 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 190.300,63 TL) kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
Kazanan talihliler nereye ve ne zaman başvurmalı?
Asil talihliler, 25.10.2020; yedek talihliler ise, 09.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün ambalajı ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr 'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanırlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün ambalajı ibrazı zorunludur. Şifreli ürün ambalajının okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı da zorunludur.
Kampanyaya gönderdiğim şifreli ambalajı saklamam gerekiyor mu?
Kampanyada hediyeyi kazanmanız halinde şifreli ürün ambalajı ibraz edilmesi isteneceğinden şifreli ambalajı okunabilir şekilde saklamanız gerekmektedir.
Kazandığım hediyeyi nakit olarak talep edebilir miyim?
Kazanılan hediye nakit karşılığı olarak talep edilemez, hak devredilemez, nakde veya mala çevrilemez.