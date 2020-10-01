Eşinin yanında temizlik görevlisi olarak işe başladı, şimdi usta oldu

"BENİ İMALATA ARKA TARAFA İTTİ, MUTLUYUM VE MEMNUNUM"

Baklava ustası Recai Acay ise "Eşim halka tatlı, baklava ve börek yapmaya başladı. Son derece güzel de oldu. Biz de destek verdik. Beni de geçti tabi öyle diyelim. İyi yürüdü, beraber çalışıyoruz. İsim de onun, ustalık hakkı da onun. Memnunum ben ondan, esnaf ve halk da memnun. Taktir ediyorum, eşim olduğu için de gurur duyuyorum. Ben de şaşırıyorum öyle bu iş erkek işi olduğu için zor ve ince iş. Maşallah hepsini kavradı, güzel bir yol yürüdü. Beni imalata arka tarafa itti, mutluyum ve memnunum" diye konuştu.