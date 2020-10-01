Şanlıurfa'da büyük ihmalkarlık! Prizden çıkan yangın evi kül ediyordu

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 8 katlı bir binanın 4. katındaki evin yatak odasında bulunan elektrik prizinden kıvılcımlar çıktı. Evden dumanın yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.