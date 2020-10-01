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Şanlıurfa'da büyük ihmalkarlık! Prizden çıkan yangın evi kül ediyordu

’da bir evin elektrik prizinden çıkan itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Şanlıurfa'da büyük ihmalkarlık! Prizden çıkan yangın evi kül ediyordu

Edinilen bilgiye göre , merkez Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 8 katlı bir binanın 4. katındaki evin yatak odasında bulunan elektrik prizinden kıvılcımlar çıktı. Evden dumanın yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlerin teslim olduğu odaya müdahalede bulundu. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası evde bulunan eşyaların çoğu kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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