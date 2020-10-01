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İsrail'de tedbirlere rağmen şimdiye kadarki en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi

'de uygulanan karantinaya rağmen son 24 saatte 8 bin 919 kişide daha yeni tip (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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İsrail'de tedbirlere rağmen şimdiye kadarki en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1571'e yükseldi.

Son 24 saatte 8 bin 919 kişide daha Kovid-19 tespit edilen ülkede, toplam vaka sayısı da 248 bin 133'e çıktı.

Bu, virüsün ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ayrıca, Kovid-19 hastalarından 810'unun durumunun ağır olduğu, 177 bin 752 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

AKTİF VAKA SAYISI 68 BİNİ GEÇTİ

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 68 bin 810'a ulaştı. yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

Vaka sayılarındaki yükselişin devam etmesi üzerine Başbakan söz konusu karantinanın uzatılabileceği sinyalini vermişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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