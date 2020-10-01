İsrail'de tedbirlere rağmen şimdiye kadarki en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi

Bu, virüsün ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ayrıca, Kovid-19 hastalarından 810'unun durumunun ağır olduğu, 177 bin 752 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.