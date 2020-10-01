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Adana'da arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürüp intihara kalkıştı

Kozan ilçesinde, eski öğretmen Erdoğan Küpeli (46), arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer ’i (35) çalıştığı markette başından tabancayla vurup, aynı tabancayı kendi başına ateşleyerek, girişiminde bulundu.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Adana'da arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürüp intihara kalkıştı

'da yaşayan Gülay Mübarek'i (29) 2016 yılında üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Başkan 'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli tutuklanarak, Kozan Cezaevi'ne koyuldu. Küpeli, yargılandığı davalarda 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Tahliye edildikten sonra ilçedeki bir yerel gazetenin dağıtım işinde çalışmaya başlayan Erdoğan Küpeli, bugün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki markete gelerek, arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer 'i tabancayla başından vurdu. Keleş ağır yaralanırken, Küpeli aynı tabancayı başına ateşleyerek girişiminde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tuğba Keleş ve Erdoğan Küpeli, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Keleş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Erdoğan Küpeli'nin de hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

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