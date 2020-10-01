Son dakika: Muğla'nın Bodrum ilçesinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Muğla Bodrum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı Ege Denizi'nde, 48 kilometre derinlikte gerçekeşti. Saatler 14.05'i gösterdiğinde gerçekleşen deprem, Muğla başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'in kıyı bölgelerinde hissedildi. İşte 4.3 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ve son depremler listesi…

SON DEPREMLER (1 EKİM 2020)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2020.10.01 13:13:54 39.9792 24.3932 9.9 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN

2020.10.01 13:09:26 38.1638 28.8792 4.0 -.- 1.3 -.- TURLUBEY-BULDAN (DENIZLI)

2020.10.01 13:00:17 38.1738 38.6253 18.6 -.- 2.2 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)

2020.10.01 12:39:40 40.1928 30.8315 8.7 -.- 1.8 -.- SOGUKCAM-GOYNUK (BOLU)

2020.10.01 12:35:49 39.3617 40.7342 7.9 -.- 2.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

2020.10.01 11:56:40 38.4083 39.2750 23.4 -.- 1.7 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)

2020.10.01 11:45:24 37.2775 31.8775 0.0 -.- 2.2 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA)

2020.10.01 11:15:21 38.6353 38.1180 1.5 -.- 2.8 -.- FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA)

2020.10.01 09:02:41 39.1540 28.1030 8.9 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2020.10.01 08:49:37 39.4453 31.5802 0.0 -.- 1.8 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)

2020.10.01 08:13:27 39.4470 31.6023 0.0 -.- 1.7 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)

2020.10.01 08:02:27 37.9967 34.1052 6.7 -.- 1.9 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)

2020.10.01 07:17:26 40.8203 28.1877 15.1 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2020.10.01 07:04:12 38.0537 34.0402 7.4 -.- 2.7 -.- AKCAKENT-(AKSARAY)

2020.10.01 06:14:41 37.1170 30.4297 13.6 -.- 1.7 -.- KARATAS-KORKUTELI (ANTALYA)

2020.10.01 06:02:19 37.4455 39.7187 12.3 -.- 3.0 -.- DIKILI-VIRANSEHIR (SANLIURFA)

2020.10.01 05:43:15 39.1732 29.4613 5.1 -.- 2.1 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)

2020.10.01 04:05:36 38.6763 38.1042 5.0 -.- 3.7 3.7 AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)

2020.10.01 03:37:43 38.1083 38.7458 10.3 -.- 0.9 -.- TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA)

2020.10.01 03:24:30 39.3313 40.3335 5.0 -.- 2.5 -.- KIGI (BINGOL)

2020.10.01 02:01:23 37.9142 28.7485 5.3 -.- 2.8 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)

2020.10.01 01:27:10 38.6840 38.1077 5.0 -.- 2.3 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)

2020.09.30 22:48:28 36.9288 27.4955 5.4 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2020.09.30 22:47:06 36.9363 27.5090 7.6 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)