HDP’nin 'helikopter' yalanının perde arkası ortaya çıktı: Askeri gözetliyorlardı

KAÇARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜLER

Askerlerin kendilerine doğru geldiğini görüp bulundukları yerden kaçmaya başlayan ve 'dur' ihtarına uymayan Servet Turgut kayalıklardan düşüp ağır yaralanırken, PKK'ya yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen Osman Şival kendisini yakalayan askerlere uzun süre direnip fiziksel direniş gösterdi. Gözaltına alınan Osman Şival ile ağır yaralı Servet Turgut askeri ambulansla önce en yakındaki özel hastaneye, ilk müdahalenin ardından da Van Bölge Araştırma Hastanesine götürüldü. Şimal buradaki tedavisinin ardından ifadesi alınarak 20 Eylül'de taburcu edildi. Kaçarken kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Servet Turgut ise tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabalarına rağmen önceki gün hayatını kaybetti.