Suç örgütü liderlerine flaş operasyon! 31 kişi gözaltında

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLERİNE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu suç çetesine/örgütüne operasyon yaptı. Silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ve bölgede sürekli birbiriyle çatışma halinde olan iki suç örgütü lideri şüpheliler Kadir Y. ve Veli Ş. yakalanması için harekete geçirildi.