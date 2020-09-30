Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! Şehit muhtar Mete Sertbaş'ın hayali gerçek oldu!

Başkan Erdoğan'ın park yapılması ve parkın adına şehit muhtarın adı verilmesi talimatı üzerine Üsküdar Belediyesi'nin başlattığı çalışmalar sonucunda park hizmete açıldı. Şehit Mete Sertbaş Parkı adı verilen 6 bin dönüm üzerine kurulu alanın büyük bir kısmı park olarak düzenlendi. Oyun salonları, gezi alanları, yürüyüş parkurlarıyla Acıbadem semtinin nefes alabileceği bir alana dönüştürüldü. Resmi açılışı henüz yapılmayan parkın çalışmaları tamamlandıktan sonra vatandaşların kullanımına açılacak.