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Ordu'da kontrolden çıkan beton mikseri devrildi

’da beton mikserinin virajı alamayarak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Ordu'da kontrolden çıkan beton mikseri devrildi

, Fatsa-Kumru yolu, İslamdağ Mahallesi'nde meydan geldi.

Edinilen bilgiye göre, Arif O. idaresindeki 52 K 5951 plakalı beton mikseri taşıyan çekici, virajda sürücünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkartarak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü ilk olarak Fatsa Devlet Hastanesi, ardından ise Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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