Ordu'da kontrolden çıkan beton mikseri devrildi

Kaza, Fatsa-Kumru yolu, İslamdağ Mahallesi'nde meydan geldi.

Edinilen bilgiye göre, Arif O. idaresindeki 52 K 5951 plakalı beton mikseri taşıyan çekici, virajda sürücünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.