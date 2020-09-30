Şanlıurfa'da başlatıldı! Covid-19 hastalarına şifa olacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir kampanyaya destek olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Kırıkçı, "Böyle bir proje geliştirdik. Bizlere katkı sunan tüm işbirlikçi kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hem kendi personellerimiz hem de Şanlıurfalılar kampanyamıza destek veriyor. Bir canın bir hayatın kurtulmasına vesile olan katkıda bulanan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.