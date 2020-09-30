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Aniden bastıran fırtınanın etkisinde kalan balıkçıların zor anları kameraya yansıdı

’dan dün gece aniden bastıran şiddetli fırtına nedeniyle denize açılan balıkçı tekneleri, dev dalgaların arasında kaldı. Balıkçılar, yaşadıkları zor anları cep telefonu ile görüntüledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Aniden bastıran fırtınanın etkisinde kalan balıkçıların zor anları kameraya yansıdı

Hava koşullarının normal seyrettiği 'da, balıkçı tekneleri avlanmak için denize açıldı.

Çatalzeytin ilçesinde Ginolu Limanından Karadeniz'e açılan balıkçı tekneleri, aniden bastıran şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgaların arasında kaldı. Sağanak yağışında etkili olduğu Karadeniz'de, deniz üzerinde art arda çakan şimşeklerde geceyi beyazlattı.

ile birlikte şiddetli fırtınaya yakalanan balıkçı tekneleri, dev dalgaların arasında güçlükle sahile ulaşabildi. Balıkçı teknelerin dev dalgalarla verdiği mücadele ise balıkçıların cep telefonuna anbean kaydedildi.

Görüntülerde dalgalar arasında kalan teknelerin ilerlemeye çalıştığı görünüyor.

Denizin ortasında fırtınaya yakalanan balıkçıların zor anları DENİZİN ORTASINDA FIRTINAYA YAKALANAN BALIKÇILARIN ZOR ANLARI

Öte yandan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi ile Azdavay ilçesinde de fırtına etkili oldu. Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışının ardından fırtına çıktı. Sağanak yağışın da etkili olduğu fırtınada birçok evin çatısı uçtu.

Ayrıca Azdavay ilçesinde de etkili olan fırtınada bazı ağaçlar devrilirken, bazı ağaçlar ise kökünden söküldü. Evlerin çatısını uçuran fırtına, yerini bir süre sonra sağanak yağışa bıraktı.

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