Aniden bastıran fırtınanın etkisinde kalan balıkçıların zor anları kameraya yansıdı

Öte yandan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi ile Azdavay ilçesinde de fırtına etkili oldu. Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışının ardından fırtına çıktı. Sağanak yağışın da etkili olduğu fırtınada birçok evin çatısı uçtu.