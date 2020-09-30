Kamu malını işgal eden CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Aras'a inceleme

"YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURUSU"

Bodrum Belediyesi'nden kiralanmış olan bu yapının yapı ruhsatı bulunmuyor. Ortağı Aydın Gönülalan yapıları kendileri yapmış gibi "belediye ile kira sözleşmeleri olmasına rağmen" firma adına başvuru yapamayacaklarından kendi adına yapı kayıt belgesi başvurusunda bulundu. Bu şekilde 3 adet Yapı Kayıt belgesi oluşturuldu.

Milli Emlak Müdürlüğü'nden ise belediyenin mülkünü kendisi yapmış gibi "yeşil alan ve dolgu alanı" olan yerlerin kendilerine satışı istendi. İşgalci veya mal sahipleri tarafından imar barışından yararlanılması mümkünken, Gönülalan'ın yaptığı işlemler hukuksuz olarak değerlendirildi. Aras'ın ayrıca kıyıyı işgal ederek iskele yaptığı belirlendi. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)