CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kamu malını gasp etti

2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, 2013'te kiraladığı yaklaşık bir dönümlük arazideki binada ortağıyla işletme kurarak büyük bir yerel yönetim skandalına imza attı. SABAH'ın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre her fırsatta kendisini kaçak yapılaşmayla savaşan başkan olarak lanse eden Başkan, belediyeden kiraladığı binayı yalan beyanda bulunarak Hukuksuz yapı kayıt belgesi ile kaçak yapı dikti. Başkan olunca da üzerine çöktü.







ÖNCE KİRALADI

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkanı olmadan yarbaylık rütbesiyle askeriyedeki görevinden 2013 yılında emekli oldu. Aras daha sonra memleketi Bodrum'a yerleşti ve ticarete başladı. Bodrum Yahşi Mahallesi'nde dönemin Ortakent Belediyesi tarafından Yahşi Yelken Kulübü olarak yapılan yeri, 2014 yerel seçimlerinden sonra tek belediyeye dönüşen Bodrum Belediyesi'nden encümen kararıyla kiraladı.



İmar planında yeşil alan park olarak görünen Ortakent Yahşi Mahallesi Yalı Caddesi No:98/A adresindeki bu alan, Kefi Yelken Bistro Bar olarak Ahmet Aras tarafından işletilmeye başlandı. İşletme içerisinde restoran, bar, beach ve voleybol sahası bulunuyor. 2019 yılında CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilen Aras, işletmeyi devam ettirdi. Böylelikle Ahmet Aras, hem belediye başkanı oldu hem belediyenin kiracısı... Üstelik Yahşi sahili Bodrum'un en gözde yerlerinden biri...



BELEDİYE MALINA ÇÖKTÜ

Bodrum Belediyesinden kiralanmış olan bu yapının yapı ruhsatı bulunmuyor. Ortağı Aydın Gönülalan yapıları kendileri yapmış gibi "belediye ile kira sözleşmeleri olmasına rağmen" firma adına başvuru yapamayacaklarından kendi adına yapı kayıt belgesi başvurusunda bulundu ve 3 adet Yapı Kayıt belgesi oluşturuldu. Milli Emlak Müdürlüğü'nden ise belediyenin mülkünü kendisi yapmış gibi "yeşil alan ve dolgu alanı" olan yerlerin kendilerine satışı istendi.

İşgalci veya mal sahipleri tarafından imar barışından yararlanması mümkünken, kiracı olarak "burası yapılan işlemlerle kamu malı gasp edilmiş oldu.



HER YANI USULSÜZLÜK

Başkanın çok cüzi bir kira bedeli ödediği belirtilen iskelesine ayrıca kıyıyı işgal ederek bir de ahşap platformdan iskele yaptığı belirlendi. Kiralandığı sırada tek iskelesi olan işletmeye yeni bir iskele dahil edildi. Üstelik yeni iskele kıyıdaki kayalıklar üzerine yapıldı. Bu yapının da Sundurma ve iskele yapısının ise Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Kalan Alanda bulunduğu anlaşıldı.

Ayrıca mülkiyeti belediyeye ait olan işletmenin kira sözleşmesinin 2019'da bittiği de belirlendi. Buna rağmen Başkan Aras ve ortağı, söz konusu işletmeyi yeni kira sözleşmesi yapmadan çalıştırmaya devam ettiler.



KORTAN'A KARŞI ÇIKMIŞTI

Bodrum'un 50 yıllık firması Kortan Restaurant, geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti. Tahliye edilmesi ile ilgili açıklama yapan Başkan Ahmet Aras, tahliyeye ilişkin açıklamasında, gerekçe olarak kira sözleşmesinin dolmasını göstermiş, işletmenin borçları nedeniyle sözleşmenin de yenilenmediğini söylemişti. Aras, sözleşmelerin encümen kararıyla yapılmasınının "usulsüz" olacağını da belirten Aras, "Daha önce bu şekilde yapılmış. Biz de tahliyelerimizi yapalım ondan sonra ihaleyi yapalım dedik. Arkadaşlar orada hak iddia ediyorlar. Çünkü belediyenin mülkünde yapı kayıt belgesi almışlar. Önünde hazineye ait iskele var. Belediyeden kiraladığı dükkânın önündeki iskele. Belediye ile kiracılık ilişkisi bittikten sonra orada bir hak iddia etmesi çok zorlama olur. Böyle bir şeye imkân olabilir mi? Biz bunlara izin veremeyiz. Belediye mülkleri üzerinden bu şekilde istismara izin veremem. O yüzden bunları söylüyorlar. Bizim duruşumuz kararlılığımız kesin" ifadelerine yer vermişti.

'Belediye mülkleri üzerinden istismara izin vermeyeceğini' iddia eden Başkan'ın, kendisinin işletmeci olarak böylesi bir istismarın öznesi olması skandal olarak nitelendirildi.

SEMA ALİM DALGIÇ-SABAH

