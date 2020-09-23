Kamu malına çöken CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Aras’tan komik savunma

"Habere konu taşınmaz ile ilgili olarak Belediye Başkanlığımıza ibraz edilmiş herhangi bir yapı kayıt belgesi veya satın alma talebi bulunmamaktadır" ifadesi kullanılan açıklamada yapı kayıt belgesi başvuru yapan kişinin Başkan Aras'ın ortağı Aydın Gönülalan olduğu iddiası görmezden gelindi. Haberde Ahmet Aras adına yapı kayıt belgesi düzenlendiğine yönelik bir iddia olmamasına rağmen Belediye açıklamasında gereksiz yere, "Ayrıca Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras adına söz konusu yer ile ilgili düzenlenmiş herhangi bir yapı kayıt belgesi bulunmamaktadır" denilmesi de dikkat çekti.

Haberde Belediyeye ait mülke içindeki kiracının yapı kayıt belgesi başvuru yapmasının saçmalığına dikkat çekilirken Bodrum Belediyesi açıklamasında bu durumu aydınlatıcı şekilde, "Kaldı ki böyle bir alanda yapı kayıt belgesinin herhangi bir mülkiyet hakkı doğurmayacağı ve geçerli olmayacağı aşikardır" ifadesinin kullanıldığı görüldü.