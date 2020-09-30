30 Eylül 2020, Çarşamba
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Düzce'de orman ürünleri fabrikasında patlama: 1 yaralı

Son dakika haberleri... 'de fabrikasının buhar tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2020
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Düzce'de orman ürünleri fabrikasında patlama: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Şıralık Mahallesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının buhar tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama esnasında fabrikada bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı kişi, fabrika yetkililerince hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede soğutma çalışması yaptı.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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