Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıkmıştı! Esra Karakuş hakkında flaş gelişme

Karakolda ifadesi alınan Esra K. sonrasında serbest bırakılarak kadın sığınma evine yerleştirildi. Esra Karakuş'un şu an yanında olan bebeğinin ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.