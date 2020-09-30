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Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıkmıştı! Esra Karakuş hakkında flaş gelişme

ATV ekranlarında yayınlanan 'da programına katılan 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle bir anda 'nin gündemine gelen , 'dan döndüğü memleketi Nazilli'ye gelişinde polis merkezine götürüldü. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Esra Karakuş, kadın sığınma evine yerleştirildi.

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Giriş Tarihi: 30.09.2020
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Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıkmıştı! Esra Karakuş hakkında flaş gelişme

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan ve 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkan Esra Karakuş, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. 4 aylık bebeğinin DNA testi sonucunda, kendisinden 28 yaş büyük komşusundan dünyaya getirdiğinin ortaya çıkmasının ardından sevinen Esra Karakuş, tepki çekti.

Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıkmıştı! Esra Karakuş hakkında flaş gelişme

Canlı yayındaki itirafını suç duyurusu olarak kabul eden Kuyucak Emniyet Amirliği yetkilileri, Esra Karakuş hakkında resen soruşturma açtı. Soruşturma evrakı, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Esra Karakuş, İstanbul'dan döndüğü memleketi Aydın Nazilli'de otobüsten iner inmez polis merkezine götürüldü. Esra Karakuş hakkında açılan 5237 sayılı TCK'nın 231. maddesi gereğince, 'çocuğun soy bağını değiştirme' suçu kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıkmıştı! Esra Karakuş hakkında flaş gelişme

Karakolda ifadesi alınan Esra K. sonrasında serbest bırakılarak kadın sığınma evine yerleştirildi. Esra Karakuş'un şu an yanında olan bebeğinin ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.

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