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Başakşehir'de parkta feci olay! Küçük çocuk 5 metreden düştü

'de oyun parkındaki parkurda oynayan çocuklardan biri dengesini yitirince yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. ve bacağında kırıklar olan tedavi altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Başakşehir'de parkta feci olay! Küçük çocuk 5 metreden düştü

Bahçeşehir'deki 26 bin metrekarelik alanı kaplayan suni Bahçeşehir Göleti'nde yer alan oyun parkındaki çocuklar oynarken, bir dengesini yitirdi.

KIRIKLAR OLUŞTU

Güvenlik kamerası ile kaydedilen olayda, çocuğun bir yere bakarken boşluğa düştüğü görüldü. ve bacağında kırıklar olduğu belirlenen çocuk kısa sürede hastaneye kaldırıldı.

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