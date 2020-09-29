Uçan doktor! İlk test gerçekleştirildi

90 SANİYEDE HASTAYA MÜDAHALE

Projenin kurucusu Browning projenin amacının sağlık çalışanlarının hastaya daha erken müdahale etmesi olduğunu ifade etti. Trafikte dakikalarca vakit kaybetmeye gerek duyulmadığını ifade eden Browning, Bir sağlık çalışanı jet giysiyi giydiği an, 30 dakikada ulaşacağı bir yere jet giysiyle yaklaşık 90 saniyede ulaşabilecek dedi.

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