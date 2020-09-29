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Uçan doktor! İlk test gerçekleştirildi

'de sağlık görevlilerinin hastalara acil müdahalesi için () tarafından tasarlanan ülkenin Lake kentinde test edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Uçan doktor! İlk test gerçekleştirildi

İngiltere'de sağlık görevlilerinin hastalara acil müdahalesi için etmesi için yeni bir proje geliştirildi.

Uçan doktor! İlk test gerçekleştirildi

Great North Air Ambulance Service(GNAAS) tarafından tasarlanan uçan doktor projesi pilot uygulama olarak ülkenin Lake kentinde test edildi.

Uçan doktor! İlk test gerçekleştirildi

Test uçuşunun Gravity Industries'in kurucusu Richard Browning tarafından gerçekleştirildi. İki küçük bir motorla çalışan jet giysiyi kuşanan Browning, jet giysiyi ellerini hareket ettirerek, kontrol ediyor.

Uçan doktor! İlk test gerçekleştirildi

90 SANİYEDE HASTAYA MÜDAHALE
Projenin kurucusu Browning projenin amacının sağlık çalışanlarının hastaya daha erken müdahale etmesi olduğunu ifade etti. Trafikte dakikalarca vakit kaybetmeye gerek duyulmadığını ifade eden Browning, Bir sağlık çalışanı jet giysiyi giydiği an, 30 dakikada ulaşacağı bir yere jet giysiyle yaklaşık 90 saniyede ulaşabilecek dedi.

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