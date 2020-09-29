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Genç kızların tehlikeli yolculuğu: Ağabey çekme annem kızıyor!

Son dakika haberi... 'da patenli 2 , kapalı kasa kamyonete tutunup, trafikte tehlikeye rağmen ilerledi. Kamyonetin durmasıyla görüntülendiklerini fark eden kızlar, "Ağabey çekmeyin, annemiz kızıyor" deyip, görüntü çeken kişinin aracına tutunmak için izin istedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Genç kızların tehlikeli yolculuğu: Ağabey çekme annem kızıyor!

Antalya'da ayaklarında paten olan 2 genç kız, kapalı kasa kamyonetin arkasındaki demirlere tutunarak, trafikte ilerledi.

Arkadan gelen araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendikleri için tepki gösteren kızlar, "Ağabey çekmeyin, annemiz kızıyor" diye seslendi.

Genç kızların tehlikeli yolculuğu: Ağabey çekme annem kızıyor! GENÇ KIZLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU: AĞABEY ÇEKME ANNEM KIZIYOR!

Genç kızlardan biri, görüntü çeken kişinin yanına gelip, "Size geçelim mi?" diye sordu. Araçtakilerin "Tutunacak yer yok" demesiyle ret cevabı alan kızlardan biri, "Çektin bizi o kadar ama" diyerek tepki gösterdi. Patenci kızların tehlikeli yolculuğu ve sonrasındaki tepkileri, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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