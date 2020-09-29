CHP'li eski ilçe başkanı cinayete kurban gitti! Cinayetin katil zanlısı eski özel harekat polisi çıktı

Bir restoranda bir araya gelen ikili aralarındaki alacak için birbirlerine teminat vererek ayrıldıkları iddia edildi. Bu gelişmelerden sonra ormanlık alanda çıkan yangın sonrası Yalçın'ın cesedi bulundu. Polisin yaptığı soruşturmada gözaltına alınan H.B'nin suçunu itiraf ettiği iddia edildi. H.B'nin kendisine ait büfeyi Yalçın'a devrettikten sonra alacağı olduğunu ve bir türlü alamadığını belirterek suçunu itiraf ettiğini iddia edildi. (Furkan Yazıcı/Sabah)