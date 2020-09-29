Ceren Damar ile ilgili sözleri tepki çeken avukat Vahit Bıçak'a ‘disiplin kovuşturması açılacak!

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da canice öldürülmüştü. Hikmet'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın yargılama boyunca yaptığı açıklamalar, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Damar Ailesi'nin avukatlığını üstlenen Doğan Erkan, Kocaeli Baro Başkanlığı, Bıçak hakkında disiplin soruşturması açılması için şikâyette bulundu. Şikâyet, Ankara Barosu'nun Bıçak hakkında resen açtığı soruşturma dosyasıyla birleştirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı, Bıçak'tan savunma istedi.

MAKALE GÖNDERDİ

Bıçak da "tarafına gönderilen Twitter paylaşımları avukatlık disiplin mevzuatını hangi normlarını ihlal ettiğinin ve hakkındaki ithamın ne olduğunun bildirilmemesinin hukuka uygun olmadığı bu yüzden savunma hakkının kullanmasının mümkün olmadığı yönünde" dilekçe verdi. Avukat Bıçak, sunduğu dilekçenin ekinde 1998 yılında bir dergide yayımladığı anlaşılan 'Kadının Cinsel İradesinin Eşine Karşı Korunması: Irza Geçme Suçu' başlıklı makalesinin bir örneğini de sundu.

ÜN KAZANMA AMAÇLI

Disiplin Kurulu, yaptığı incelemenin ardından Bıçak hakkında "disiplin kovuşturması açılmasına" karar verdi. Oybirliği ile verilen kararda şöyle denildi:

"Anılan paylaşımların, şikâyet edilen avukatın yaptığı işi ön plana çıkarma, ün kazanma ve iş sağlama amaçlı olduğu, bunun yanında avukatlık mesleğinin itibarını koruma, kamunun mesleğe inancını ve güvenini sağlama, hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınma, iddia ve savunmanın hukuki yönüyle ilgili olma gereklerine de uygun düşmediği; dolasıyla şikayet konusu iddiaların bir bütün halinde kovuşturmayı gerektirir nitelikte olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. Şikâyet edilen avukat hakkında disiplin kovuşturması açılmasına karar verilmesi gerekmiştir."

MAHKEME GİBİ ÇALIŞIYOR

Disiplin mahkemesi gibi çalışan Disiplin Kurulu Başkanlığı önümüzdeki günlerde, duruşma açarak, avukat Bıçak'ın savunmasını ve Damar ailesinin avukatlarının şikâyetlerini dinleyecek. Disiplin Kurulu yapacağı incelemenin ardından Bıçak hakkında kararını verecek. Disiplin kurulu Bıçak'ı suçlu bulması halinde hakkında uyarma, kınama, meslekten çıkarma gibi cezalara hükmedebilecek.