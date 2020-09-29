29 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da Rus sporcuya gölette taciz

İstanbul’da Rus sporcuya gölette taciz

'da 'nde sporcu İrina Z.'yi eden Pakistanlı at binicisi M.T.'ye dava açıldı. Şüpheli hakkında suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
ABONE OL
İstanbul’da Rus sporcuya gölette taciz

'da 'nde sporcu İrina Z.'yi eden Pakistanlı at binicisi M.T.'ye dava açıldı. Şüpheli hakkında suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddiaya göre; İrina Z. geçen 5 Temmuz'da gölet çevresindeki ormanlık alanda yürüyordu. M.T. boğazını sıktığı ve boğazına bıçak dayadığı kadını taciz etti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kadını tekme, yumruk ve bıçak darbeleriyle yaraladı. Kendini korumaya çalışan sporcu kadın da bıçağı ters çevirerek M.T.'ye sapladı ve tacizden kurtuldu. Şikayet üzerine M.T. yakalandı. M.T. ifadesinde "Cinsel içgüdülerimin yüksek olması nedeniyle kadına yaklaşıp, onunla birlikte olmak istedim. Pişmanım" dedi. Cezaevine gönderilen M.T. hakkında cinsel istimar suçundan dava açıldı. 15 yıla kadar hapsi istenen M.T. ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA